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Нурмагомедов спросил ирландцев, как они относятся к предательству Макгрегоров
07:54
Фото: sportfm.ru
Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров.
Тридцатилетний россиянин, которому совсем скоро предстоит встретиться с Конором Макгрегором, решил поговорить об этом с фанатами будущего соперника.
Видео встречи, состоявшейся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), опубликовал в своем Twitter журналист ESPN Ариэль Хельвани. На кадрах запечатлен Хабиб Нурмагомедов, который обращается к болельщикам, поддерживающим ирландца Конона Макгрегора. Россиянин, в частности, пытался узнать их мнение о том, что дед его будущего противника "воевал в английской морской пехоте". Теперь же они поддерживают Макгрегора, однако Нурмагомедов заверил, что сможет совсем скоро "изменить это".
Несколько дней назад Нурмагомедов заявил о том, что Макгрегор искал материалы, которые бы могли скомпрометировать россиянина, предлагая за "грязные фото" десять тысяч долларов.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября. Поединок, организованный в рамках турнира UFC 229, состоится в Лас-Вегасе. Россиянину, в прошлом одержавшему двадцать шесть побед и не знавшего поражений, предстоит защитить свой титул чемпиона в легком весе. Для Макгрегора победным пока был двадцать один, в трех поединках он уступал противникам.
Напомним, не так давно чеченский боец (ММА) Хусейн Халиев призвал Конора Макгрегора ответить за слова, прозвучавшие на пресс-конференции. Назвав ирландца "большим мастером болтовни", Халиев рекомендовал Макгрегору, известному своим скандальным нравом, как можно быстрее раскаяться и принести извинения за свои реплики.
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