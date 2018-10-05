Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Миллионы долларов найдены на счетах пакистанца, живущего в трущобах Карачи

5.10.2018 20:26

Фото: kievsmi.net



"Самым невезучим человеком в мире" назвал себя житель пакистанского города Карачи, когда узнал о миллиардах рупий, еще недавно находившихся на его банковском счете.



Огромная сумма была выявлена следователями.



Как передает портал Carbonated.TV, на банковском счете продавца мороженого Мухаммада Абдула Кадира были найдены 2,3 миллиарда пакистанских рупий (более 18 миллиона долларов США). Сам мужчина, зарабатывающий каждый день примерно четыре доллара, клянется, что ничего не знал об огромной сумме.



Счет был открыт по копии удостоверения личности, выяснили следователи. После того, как правоохранители связались с жителем Карачи, он назвал себя "самым невезучим человеком в мире". По словам пакистанца, к моменту, когда узнал о миллиардах, на его счету денег уже не было.



Стоит отметить, что мужчина неграмотен и не мог подписать документы. В результате появилась версия о том, что торговец мороженым действительно не имеет никакого отношения к переводу столь внушительных сумм денежных средств.



Кроме того, во время расследования было выявлено как минимум 77 подобных банковских счетов. В совокупности через них прошло порядка 280 миллионов долларов. По мнению пакистанских властей, к созданию масштабной схемы по отмыванию денег может оказаться причастным бывший глава страны Асиф Али Зардари.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 120

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:51 В Тверской области по уголовному делу о ДТП задержали директора компании-перевозчика

В Тверской области по уголовному делу о ДТП задержали директора компании-перевозчика 5.10.2018 19:47 В Ленобласти пойманы мужчина и девочка, подозреваемые в каннибализме

В Ленобласти пойманы мужчина и девочка, подозреваемые в каннибализме 5.10.2018 09:21 В Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршрутки

В Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршрутки 5.10.2018 08:29 На Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентру

На Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентру 4.10.2018 23:13 В Индонезии число жертв стихии превысило 1500 человек