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В Венеции выставят на торги места на кладбище, где похоронен Бродский


5.10.2018 10:59
В Венеции выставят на торги места на кладбище, где похоронен БродскийФото: imgsmail.ru

В итальянской Венеции пройдет аукцион на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах, передает РИА Новости.

Как рассказали в мэрии, на торги будут выставлены шестнадцать могил.

Девять из могил, которые совсем скоро станут аукционными лотами, располагаются на острове Сан-Микеле, где похоронены Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский. Совокупная стартовая цена составляет около двух миллионов евро, отметили представители администрации Венеции.

Предполагается, что с покупателями заключат соглашения на 99-летний срок. Уточняется, что родственники тех, кто ранее был погребен в данных могилах и гробницах, в прошлом отказались продлевать документы. В результате покоившиеся там останки перенесли в другие места либо оссуарии Венеции.

На острове Сан-Микеле (острове имени Святого Михаила Архангела), в течение долгого времени действовал монастырь. Позже он был преобразован в тюрьму. В начале XIX века, после соответствующего распоряжения Наполеона I, территория острова стала использоваться лишь для захоронения жителей Венеции. Кладбище разделено на три сектора - для католиков, протестантов и православных. Среди тех, кто был там погребен, Игорь и Вера Стравинские, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский, Петр Вайль американский литератор Эзра Паунд, французский футболист Эленио Эррера и многие другие знаменитости.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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