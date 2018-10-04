ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин сменил главу Петербурга
Путин сменил главу Петербурга
Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека
Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека
В Японии из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов
В Японии из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: В Китае задержали главу ИнтерполаСМИ: В Китае задержали главу Интерпола
В Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионажВ Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж
В Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршруткиВ Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршрутки
На Камчате застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентруНа Камчате застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентру
Нурмагомедов спросил ирландцев, как они относятся к предательству МакгрегоровНурмагомедов спросил ирландцев, как они относятся к предательству Макгрегоров

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Камчате застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентру


08:29
На Камчате застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентруФото: viola.bz

Камчатским охотоведам пришлось застрелить двух диких животных - медведицу и ее детеныша, которые могли представлять серьезную опасность для населения Елизовского района.

По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", медвежонку было около трех лет.

Как сообщили в региональном агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, взрослое животное было убито еще в минувший понедельник, а медвежонка ликвидировали спустя три дня. По словам руководителя отдела госохотнадзора краевого ведомства Владимира Гордиенко, хищники в последнее время начали представлять реальную угрозу для местного населения.

Решение об отстреле зверей было принято после того, как медведица и ее детеныш, привлеченные помойками и свалками рыбных отходов, начали появляться около населенных пунктов и дач в светлое время суток. Местные жители неоднократно обращались в экстренные службы, рассказывая об увиденных ими медведях.

Согласно данным официальной статистики, с начала 2018 года на территории Камчатского края охотоведы были вынуждены застрелить свыше шестидесяти медведей, которые проявляли агрессивность по отношению к людям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Театры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонахаТеатры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонаха
Выжившая после прорыва трубы с кипятком в Петербурге девушка рассказала о гибели друзейВыжившая после прорыва трубы с кипятком в Петербурге девушка рассказала о гибели друзей
Индонезийские спасатели находят людей, выживших под заваламиИндонезийские спасатели находят людей, выживших под завалами
Глава МВД США заговорил о морской блокаде России‍Глава МВД США заговорил о морской блокаде России‍
Американский массажист потребовал от Кевина Спейси компенсации за домогательстваАмериканский массажист потребовал от Кевина Спейси компенсации за домогательства

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 781


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru