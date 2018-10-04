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На Камчате застрелили медведицу и медвежонка, выходивших к райцентру
08:29
Фото: viola.bz
Камчатским охотоведам пришлось застрелить двух диких животных - медведицу и ее детеныша, которые могли представлять серьезную опасность для населения Елизовского района.
По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", медвежонку было около трех лет.
Как сообщили в региональном агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, взрослое животное было убито еще в минувший понедельник, а медвежонка ликвидировали спустя три дня. По словам руководителя отдела госохотнадзора краевого ведомства Владимира Гордиенко, хищники в последнее время начали представлять реальную угрозу для местного населения.
Решение об отстреле зверей было принято после того, как медведица и ее детеныш, привлеченные помойками и свалками рыбных отходов, начали появляться около населенных пунктов и дач в светлое время суток. Местные жители неоднократно обращались в экстренные службы, рассказывая об увиденных ими медведях.
Согласно данным официальной статистики, с начала 2018 года на территории Камчатского края охотоведы были вынуждены застрелить свыше шестидесяти медведей, которые проявляли агрессивность по отношению к людям.
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