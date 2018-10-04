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В КБР ликвидированы двое подозреваемых в убийстве полицейского
4.10.2018 22:44
Фото: google.com
В Кабардино-Балкарии установлена личность преступников, которые ликвидированы силовиками в перестрелке сегодня утром.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник в местных правоохранительных органах, в убийстве полицейского подозреваются двое мужчин.
Ранее стало известно об убийстве полицейского в населенном пункте Атажукино. В минувшую среду, 3 октября, тело участкового уполномоченного было найдено на окраине указанного селения, которое расположено в Баксанском районе КБР. Причиной смерти силовика стали ножевые и огнестрельные ранения.
По версии следствия, двое преступников атаковали полицейского с ножом. На теле погибшего эксперты насчитали следы восемнадцати ударов. Завладев табельным огнестрельным оружием, нападавшие дважды выстрелили в голову силовика. От полученных ранений сотрудник правоохранительных органов скончался на месте.
Уже на следующий день сотрудникам полиции, действовавшим совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ, удалось выйти на след подозреваемых. Позже выяснилось, что к преступлению могут быть причастны Рустам Битоков и Рамазн Молов, соответственно 1992 и 1997 г.р. Злоумышленники, блокированные правоохранителями в здании фермы, пытались оказывать сопротивление. Оба были нейтрализованы ответным огнем.
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