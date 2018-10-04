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В воду съехал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста
4.10.2018 21:45
Фото: crimea.com
В ходе монтажных работ в воду съехал фрагмент пролета железнодорожной части Крымского моста, передает ТАСС.
В результате ЧП никто не пострадал. При смотре конструкций повреждений опор выявлено не было.
По данным инфоцентра Крымского моста, на участке, расположенном между Тузлинской косой и одноименным островом сдвинулся и оказался в воде фрагмент пролета железнодорожной части. ЧП случилось, когда проводились монтажные работы. Уточняется, что один из железнодорожных пролетов при опускании его на опоры сначала накренился, а потом рухнул на мелководье.
Причиной случившегося, согласно предварительным выводам специалистов, могла стать техническая неисправность домкратной системы. Отмечается, что несущая способность конструкций нарушена не была, повреждений опор не выявлено.
Предполагается, что пролетное строение из воды будут извлекать кранами, а на его место будет установлено новое. В инфоцентре пояснили, что весь этот процесс может занять около полутора месяцев.
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