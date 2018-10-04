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В Турции четверо военных стали жертвами подрыва БТР
4.10.2018 12:30
Фото: irib.ir
На юго-востоке Турции при подрыве бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военных, передает РИА Новости. Пять силовиков были ранены.
Инцидент случился на территории провинции Батман.
По данным местной администрации, ЧП случилось, когда военнослужащие проводили операцию в районе Герджюс. Мероприятия были связаны с пресечением деятельности членов Рабочей партии Курдистана (РПК) - в Турции эта организация относится к запрещенным.
БТР подорвался на кустарно изготовленной мине, которая была установлена на дороге. В целях нейтрализации террористов в этом районе сейчас уже проводится крупномасштабная операция.
Напомним, вооруженное противостояние турецкий силовиков и членов РПК возобновилось около трех лет назад. За период с лета 2015 года жертвами нападений курдских повстанцев, по данным официальной статистики Минобороны республики, стали порядка тысячи военнослужащих и сотрудников полиции, а также около пятисот гражданских лиц.
В течение того же времени силовиками были ликвидированы свыше десяти тысяч активных членов РПК, отмечают в турецком ведомстве.
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