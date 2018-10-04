Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции четверо военных стали жертвами подрыва БТР

4.10.2018 12:30

Фото: irib.ir



На юго-востоке Турции при подрыве бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военных, передает РИА Новости. Пять силовиков были ранены.



Инцидент случился на территории провинции Батман.



По данным местной администрации, ЧП случилось, когда военнослужащие проводили операцию в районе Герджюс. Мероприятия были связаны с пресечением деятельности членов Рабочей партии Курдистана (РПК) - в Турции эта организация относится к запрещенным.



БТР подорвался на кустарно изготовленной мине, которая была установлена на дороге. В целях нейтрализации террористов в этом районе сейчас уже проводится крупномасштабная операция.



Напомним, вооруженное противостояние турецкий силовиков и членов РПК возобновилось около трех лет назад. За период с лета 2015 года жертвами нападений курдских повстанцев, по данным официальной статистики Минобороны республики, стали порядка тысячи военнослужащих и сотрудников полиции, а также около пятисот гражданских лиц.



В течение того же времени силовиками были ликвидированы свыше десяти тысяч активных членов РПК, отмечают в турецком ведомстве.







Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.10.2018 21:45 В воду съехал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста

В воду съехал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста 4.10.2018 12:09 Заместитель Юрия Чайки погиб при крушении вертолета под Костромой

Заместитель Юрия Чайки погиб при крушении вертолета под Костромой 4.10.2018 08:48 В Японии из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов

В Японии из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов 4.10.2018 07:56 В США пойман бывший военный, отправивший Трампу отравленное письмо

В США пойман бывший военный, отправивший Трампу отравленное письмо 4.10.2018 06:58 Полиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийстве