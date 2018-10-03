Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В столице Ингушетии идет массовая акция протеста из-за передела границы с Чечней

11:51

Фото: angusht.org



Во время митинга в столице Ингушетии — Магасе — начали раздаваться выстрелы, передают российские СМИ.



По данным ряда источников, силовики стреляли в воздух с целю разогнать активистов, собравшихся около здания республиканского парламента.



Организаторы массового митинга, который сейчас проходит в Магасе, собрались у здания парламента Ингушетии, протестуя против передела границ с Чечней. Силовики, разгоняя толпу, начали стрелять в воздух. В Telegram-канале Hue появились сообщения о том, что в эти минуты из здания эвакуируют депутатов.



Ранее стало известно о голосовании в парламенте Ингушетии, по итогам которого было утверждено соглашение об установлении границ. За передел рубежей с Чечней выступили семнадцать из двадцати пяти депутатов. Работа по утверждение этого документа продолжалась на фоне массовых митингов, которые организовывали ингушские активисты. По их мнению активистов, речь не идет о равноценном обмене.



Напомним, главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашения об обмене нежилыми землями еще на прошлой неделе. Лидеры регионов поставили свои подписи под документом 26 сентября.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 189

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.10.2018 09:21 Семьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млн

Семьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млн 3.10.2018 08:58 Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание

Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание 2.10.2018 12:49 Скончался Роман Карцев

Скончался Роман Карцев 2.10.2018 09:01 В Швеции готовится к открытию музей самой отвратительной еды

В Швеции готовится к открытию музей самой отвратительной еды 2.10.2018 07:55 Сослуживцы Боширова-Чепиги поделись воспоминаниями о его прошлом