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В столице Ингушетии идет массовая акция протеста из-за передела границы с Чечней
11:51
Фото: angusht.org
Во время митинга в столице Ингушетии — Магасе — начали раздаваться выстрелы, передают российские СМИ.
По данным ряда источников, силовики стреляли в воздух с целю разогнать активистов, собравшихся около здания республиканского парламента.
Организаторы массового митинга, который сейчас проходит в Магасе, собрались у здания парламента Ингушетии, протестуя против передела границ с Чечней. Силовики, разгоняя толпу, начали стрелять в воздух. В Telegram-канале Hue появились сообщения о том, что в эти минуты из здания эвакуируют депутатов.
Ранее стало известно о голосовании в парламенте Ингушетии, по итогам которого было утверждено соглашение об установлении границ. За передел рубежей с Чечней выступили семнадцать из двадцати пяти депутатов. Работа по утверждение этого документа продолжалась на фоне массовых митингов, которые организовывали ингушские активисты. По их мнению активистов, речь не идет о равноценном обмене.
Напомним, главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашения об обмене нежилыми землями еще на прошлой неделе. Лидеры регионов поставили свои подписи под документом 26 сентября.
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