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В Японии из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов
08:48
Фото: news.am
В Японии около двухсот авиарейсов пришлось отменить в связи с надвигающимся на страну тайфуном "Конг-рэй".
Согласно прогнозам синоптиков, первый удар примет на себя остров Кюсю. Под влиянием стихии также окажутся Южная Корея и некоторые регионы Китая.
Авиакомпании приняли решение об отмене как минимум 198 внутренних авиарейсов из-за приближающегося к японским берегам тайфуна "Конг-рэй", передает ТАСС.
Как отмечает телевизионный канал NHK, тропический шторм пройдет по префектуре Окинава на юге страны. Кроме того, стихия затронет остров Кюсю. Затем тайфун обрушится на Южную Корею и Китай.
По данным специалистов, "Конг-рэй" - двадцать пятый по счету тайфун, успевший сформироваться с начала этого сезона в акватории Тихого океана. Данное ему название взятое из кхмерского мифа, означая в переводе "красивая девушка".
Напомним, на прошлой неделе тропический шторм "Трами" принес в Японию сильные ливни и шквалистый ветер. Жертвами непогоды стали четыре человека, пострадали около двухсот.
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