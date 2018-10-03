Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США пойман бывший военный, отправивший Трампу отравленное письмо

07:56

Фото: mytashkent.uz



Американским спецслужбам удалось арестовать человека, который подозревается в попытке отравить главу Соединенных Штатов Дональда Трампа и представителей руководства Пентагона, передает издание The Salt Lake Tribune.



Со ссылкой на ФБР отмечается, что предполагаемым злоумышленником оказался 39-летний Уильям Клайд Аллен. По версии следствия, именно бывший сотрудник Военно-морских сил США мог отправить конверты с подозрительным веществом. Согласно предварительным выводам экспертов, внутри находился ядовитый рицин.



Напомним, первое письмо, которое было адресовано в Белый дом, перехватили в минувший понедельник, 1 октября. Днем позже Секретная служба США, ответственная за охрану главы американского государства, предотвратила покушения на руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса и и начальника ВМС США по военно-морским операциям адмирала Джона Ричардсона. Им также были присланы аналогичные конверты.



К настоящему времени отправитель опасных посланий уже задержан. Спецслужбы, официально объявив об этом, обратились с призывом к жителям города Логан (штат Юта), где проживал Уильям Клайд Аллен, держаться подальше от его дома. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет.



Автор: Злата Богатова

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