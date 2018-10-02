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В Екатеринбурге после обысков в главке МВД задержан руководитель отдела экономической безопасности
11:09
Фото: vk.me
В Екатеринбурге задержан руководитель отдела экономической безопасности полиции, передает ТАСС.
Ранее стало известно о начале обысков в региональном полицейском главке.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах уральской столицы отмечается, что сотрудниками ФСБ задержан Эдуард Воронин, занимающий пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по городу. Причины и какие-либо другие подробности случившегося пока не уточняются.
В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области прокомментировали пока лишь обыски, проводившиеся сегодня в городском полицейском главке. В ведомстве указали, что речь идет о неком уголовном деле, в котором на данный момент нет фигурантов. Как заявил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых, о результатах начавшегося расследования пока рано говорить.
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