Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайскую кинозвезду оштрафовали на $70 млн за махинации при уплате налогов

10:27

Фото: blogspot.com



Китайскую кинозвезду Фань Бинбин обвинили в уклонении от уплаты налогов, передают зарубежные СМИ.



В заявлении, размещенном на портале Налогового управления провинции Цзянсу, указано, что речь идет о сумме, превышающей 255 миллиона юаней (более 35 миллиона долларов).



На сайте ведомства указано, что проверка в отношении звезды была начата в минувшем июне. Незадолго до этого в Сети начали появляться разоблачительные публикации. В этих материалах говорилось о том, что 37-летняя Фань Бинбин пытается уклониться от уплаты налогов. Для этого актриса использовала различные ухищрения. В частности, компания, которая представляла ее интересы звезды, заключала двойные контракты в целях снижения объема налогооблагаемой базы.



В ходе начатой проверки обнаружилось, что сведения о нарушениях соответствует действительности. Как установили в Налоговом управленим провинции Цзянсу, актриса получила за съемки в картине "Несгибаемый дух" около 30 миллиона юаней. Однако налоги актриса выплатила лишь с трети этой суммы - порядка 10 миллиона юаней. Остальные деньги звезда попыталась спрятать, оформив второй неофициальный договор.



Автор: Злата Богатова

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