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Китайского фермера растерзала огромная агрессивная свинья


17:48
Китайского фермера растерзала огромная агрессивная свиньяФото: tvc.ru

Житель китайской провинции Гуйчжоу скончался в результате нападения огромной свиньи.

Как передает портал Nation News, тело погибшего фермера обнаружили в конце минувшего сентября.

ЧП случилось на территории сельскохозяйственного рынка, куда свиновод решил привезти на продажу полтора десятка откормленных свиней. Фермер пропал после того, как отправился кормить животных.

После того, как мужчина в течение некоторого времени так и не вернулся, на его поиски отправился брат. Осматривая хлев, он обнаружил окровавленное тело родственника. Фермер к тому времени уже не подавал признаков жизни. Около него находилась гигантская свинья массой около 250 килограммов, на рыле которой была видна кровь.

Предположительно, агрессивная свинья атаковала фермера, свалив его с ног. Сразу после этого животное перегрызло пострадавшему артерию, что и стало причиной гибели. Кроме того, свинья повредила мужчине ноги. После трагедии свинью изолировали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

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