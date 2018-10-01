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МЧС: Пассажиры эвакуированы с парома, загоревшегося в Балтийском море


17:12
МЧС: Пассажиры эвакуированы с парома, загоревшегося в Балтийском мореФото: drealmp.fr

В акватории Балтийского моря загорелся литовский паром, передают российские СМИ.

К настоящему времени всех пассажиров и часть команды судна уже удалось эвакуировать.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главное управление МЧС по Калининградской области, информации о пострадавших на текущий момент не поступало. В ведомстве рассказали, что возгорание локализовано. Помимо российских спасателей в операции задействованы литовские буксир и вертолет. Отмечается, что к месту происшествия МЧС направило спасательный вертолет.

Источник также сообщил, что на борту воспламенившегося судна находилось чуть менее трехсот пассажиров и почти сорок членов экипажа.

Сведений о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства инцидента выясняются.

Автор: Злата Богатова

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