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МЧС: Пассажиры эвакуированы с парома, загоревшегося в Балтийском море
17:12
Фото: drealmp.fr
В акватории Балтийского моря загорелся литовский паром, передают российские СМИ.
К настоящему времени всех пассажиров и часть команды судна уже удалось эвакуировать.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главное управление МЧС по Калининградской области, информации о пострадавших на текущий момент не поступало. В ведомстве рассказали, что возгорание локализовано. Помимо российских спасателей в операции задействованы литовские буксир и вертолет. Отмечается, что к месту происшествия МЧС направило спасательный вертолет.
Источник также сообщил, что на борту воспламенившегося судна находилось чуть менее трехсот пассажиров и почти сорок членов экипажа.
Сведений о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства инцидента выясняются.
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