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Пропавшая под Томском школьница найдена в лесу убитой
1.10.2018 21:24
Фото: 5-tv.ru
Под Томском найдено тело десятилетней девочки, которая пропала в минувшие выходные.
По данным региональных СМИ, ребенок был убит. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Трагедия случилась в населенном пункте Нарга, расположенном на территории Молчановского района Томской области. Погибшая девочка воспитывалась опекунами, которые взяли ее в свою семью еще совсем маленькой. В минувшее воскресенье, 30 сентября, ребенок пропал. Девочка, отправившаяся погулять, так и не возвратилась домой.
Поиски школьницы велись в течение суток. Сотрудникам полиции активно помогали волонтеры и местные жители. В результате тело ребенка с явными признаками криминальной смерти было найдено в лесу. Отмечается, что убийца пытался спрятать останки своей жертвы.
В ряде региональных СМИ появились сообщения о том, что оперативникам уже удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Правоохранители ведут его поиски.
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