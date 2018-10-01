Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жители башкирского села устроили массовую драку с приезжими из Чечни

1.10.2018 20:02

Фото: rl0.ru



Правоохранительные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту массовой драки, которая случилась на территории Баймакского района республики в минувшие выходные.



По данным российских СМИ, участниками инцидента стали местные жители и рабочие, которые приехали из Чечни.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что массовая драка случилась на территории населенного пункта Темясово. В ночь на 30 сентября там устроили побоище более тридцати человек. Один из них получил ножевое ранение и был экстренно доставлен в больницу.



Как стало известно, конфликт между представителями местного населения и уроженцами Чечни произошел на бытовой почве. Причиной ЧП послужило избиение приезжими жителей Темясово. Односельчане вышли на защиту пострадавших земляков, после чего у чеченских работников сгорел автомобиль.



По итогам предварительной проверки уже было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Полиция установила личность зачинщиков драки, все они уже задержаны.



Автор: Злата Богатова

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