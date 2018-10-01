|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Пенсильвании взорвался автомобиль: погибли три человека
1.10.2018 19:27
Фото: tts.lt
В Соединенных Штатах три человека погибли при взрыве автомобиля.
Как передают американские СМИ, расследование инцидента, помимо местной полиции, ведут агенты ФБР.
ЧП случилось в городе Аллентаун, который расположен на востоке штата Пенсильвания. Прокурор округа Джим Мартин прокомментировал ход расследования на пресс-конференции. По его словам, жертвами инцидента стали три человека.
Случившееся не говорит о том, что жителям округа сейчас может грозить какая-либо опасность, подчеркнул Джим Мартин.
Вместе с тем, никаких других подробностей, включая сведения о личности погибших и мотивах преступления, представитель местных властей пока не предоставил.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|