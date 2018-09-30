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Под Тамбовом выясняют поричины гибели матери и ребенка


30.9.2018 23:07
Под Тамбовом выясняют поричины гибели матери и ребенкаФото: livejournal.com

Следственные органы Тамбовской области проводят проверку после гибели двух человек в одном из сел Гавриловского района.

По предварительным данным, 33-летняя женщина и ее сын-школьник могли отравиться угарным газом.

Близких, которые находились к тому времени в бессознательном состоянии, обнаружил супруг погибшей, когда вернулся домой. Мужчина незамедлительно вызвал скорую. Мать и ее одиннадцатилетнего сына сразу же доставили в больницу.

Несмотря на все усилия медработников, и женщина, и мальчик скончались в больнице. Согласно  предварительным выводам специалистов, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.

В рамках проверки назначен ряд экспертиз. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

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