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Под Тамбовом выясняют поричины гибели матери и ребенка
30.9.2018 23:07
Фото: livejournal.com
Следственные органы Тамбовской области проводят проверку после гибели двух человек в одном из сел Гавриловского района.
По предварительным данным, 33-летняя женщина и ее сын-школьник могли отравиться угарным газом.
Близких, которые находились к тому времени в бессознательном состоянии, обнаружил супруг погибшей, когда вернулся домой. Мужчина незамедлительно вызвал скорую. Мать и ее одиннадцатилетнего сына сразу же доставили в больницу.
Несмотря на все усилия медработников, и женщина, и мальчик скончались в больнице. Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.
В рамках проверки назначен ряд экспертиз. Обстоятельства случившегося выясняются.
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