|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названа самая жизнерадостная нация
30.9.2018 23:04
Фото: fresher.ru
Названа самая оптимистичная (в отношении своего будущего) нация, передает ТАСС.
Соответствующее исследование проводилось консалтинговой компанией Ipsos Group.
В отчете указано, что лидерами среди оптимистичных наций можно считать китайцев. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, почти 90% населения, причем как молодежи, так и зрелого возраста в КНР смотрят вперед с энтузиазмом. Отмечается, что среди старшего поколения в благополучном будущем китайцев твердо уверены 85%. В младшей категории респондентов этот уровень превысил 90%. В среднем же показатель составил 88%.
Схожее мнение представители различных поколений китайцев выразили и при ответе на вопрос о том, считают ли они собственную нацию более счастливой, чем другие. Как оказалось, свыше 78% людей зрелого возраста и почти 90% молодежи убеждены, что они самые жизнерадостные на планете.
Опрос проводился минувшим летом в течение двух месяцев. Кроме жителей Китая, в нем участвовали представители пятнадцати государств. Среди сорока с половиной тысяч респондентов были американцы. индийцы, немцы, россияне, французы и люди других национальностей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|