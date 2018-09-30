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Названа самая жизнерадостная нация


30.9.2018 23:04
Названа самая жизнерадостная нацияФото: fresher.ru

Названа самая оптимистичная (в отношении своего будущего) нация, передает ТАСС.

Соответствующее исследование проводилось консалтинговой компанией Ipsos Group.

В отчете указано, что лидерами среди оптимистичных наций можно считать китайцев. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, почти 90% населения, причем как молодежи, так и зрелого возраста в КНР смотрят вперед с энтузиазмом. Отмечается, что среди старшего поколения в благополучном будущем китайцев твердо уверены 85%. В младшей категории респондентов этот уровень превысил 90%. В среднем же показатель составил 88%.

Схожее мнение представители различных поколений китайцев выразили и при ответе на вопрос о том, считают ли они собственную нацию более счастливой, чем другие. Как оказалось, свыше 78% людей зрелого возраста и почти 90% молодежи убеждены, что они самые жизнерадостные на планете.

Опрос проводился минувшим летом в течение двух месяцев. Кроме жителей Китая, в нем участвовали представители пятнадцати государств. Среди сорока с половиной тысяч респондентов были американцы. индийцы, немцы, россияне, французы и люди других национальностей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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