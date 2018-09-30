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Британский принц Кентский Майкл посетил Москву


30.9.2018 22:19
Британский принц Кентский Майкл посетил МосквуФото: sputnik.by

Принц Кентский Майкл недавно совершил визит в Россию, пишет газета The Sun.

Отмечается, что перед поездкой принцу удалось "тихо получить разрешение Форин оффиса".

Ранее официальный Лондон настоятельно рекомендовал членам британского королевского семейства в течение ближайшего времени воздерживаться от визитов в РФ в связи с так называемым "делом Скрипалей". После инцидента в Солсбери взаимоотношения двух стран заметно осложнились. Однако 76-летний принц Кентский Майкл решил прихать осетить Москву.

По данным британских СМИ, не так давно представитель британского королевского семейства поучаствовал в торжественной церемонии по случаю открытия международной школы на севере российской столицы. Визит принца не афишировался в прессе.

Получивший имя в честь великого князя Михаила Александровича, британский принц Кентский является кузеном королевы Елизаветы II и внучатым племянником Николая II. Принц хорошо владеет русским языком и покровительствует целому ряду организаций, которые связаны с нашей страной.

В минувшем марте, вскоре после нападения на Скрипалей в британском Солсбери премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что ни члены кабинета, ни представители королевской семьи не намерены ехать в РФ, где будет проводиться мундиаль. На сегодняшний день взаимоотношения двух стран еще более осложнились. По мнению официального Лондона, к мартовскому инциденту причастны двое россиян, являющихся агентами ГРУ. В Москве все эти обвинения продолжают решительно опровергать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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