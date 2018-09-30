|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британский принц Кентский Майкл посетил Москву
30.9.2018 22:19
Фото: sputnik.by
Принц Кентский Майкл недавно совершил визит в Россию, пишет газета The Sun.
Отмечается, что перед поездкой принцу удалось "тихо получить разрешение Форин оффиса".
Ранее официальный Лондон настоятельно рекомендовал членам британского королевского семейства в течение ближайшего времени воздерживаться от визитов в РФ в связи с так называемым "делом Скрипалей". После инцидента в Солсбери взаимоотношения двух стран заметно осложнились. Однако 76-летний принц Кентский Майкл решил прихать осетить Москву.
По данным британских СМИ, не так давно представитель британского королевского семейства поучаствовал в торжественной церемонии по случаю открытия международной школы на севере российской столицы. Визит принца не афишировался в прессе.
Получивший имя в честь великого князя Михаила Александровича, британский принц Кентский является кузеном королевы Елизаветы II и внучатым племянником Николая II. Принц хорошо владеет русским языком и покровительствует целому ряду организаций, которые связаны с нашей страной.
В минувшем марте, вскоре после нападения на Скрипалей в британском Солсбери премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что ни члены кабинета, ни представители королевской семьи не намерены ехать в РФ, где будет проводиться мундиаль. На сегодняшний день взаимоотношения двух стран еще более осложнились. По мнению официального Лондона, к мартовскому инциденту причастны двое россиян, являющихся агентами ГРУ. В Москве все эти обвинения продолжают решительно опровергать.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|