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В Греции после урагана пропали по меньшей мере три человека
30.9.2018 21:29
Фото: livejournal.com
В Греции в результате урагана "Ксенофон" пропали несколько человек, передают зарубежные СМИ.
Информация о трех пропавших поступила от губернатора Центральной Греции Костаса Бакоянниса. Вместе с тем, по данным ряда источников, число может оказаться больше.
Комментируя последствия урагана "Ксенофон", который обрушился на Грецию в выходные, Костас Бакояннис рассказал о том, что режим ЧП введен на терртории целого ряда муниципалитетов, в частности, Агиа Анна, Лакрос и Лимни. По словам губернатора, на острове Эвбея три человека пропали без вести.
Греческие СМИ передают о том, что ураган сопровождался проливными дождями, из-за которых потоками воды уносили автомашины с людьми. Подобные инциденты были зафиксированы в окрестностях Афин, на дороге Прокопи-Мандуди и ряде других мест. Несколько человек, которые находились в машинах, унесенных водой, пропали.
По данным метеорологов, после прихода "Ксенофона" в городе Теологос за ночь выпало 464 миллиметра осадков, на Эбвее – 233 миллиметра. Синоптики предупреждают о том, что вслед за ураганом на Грецию может обрушиться средиземноморский циклон "Зорбас". Специалисты прогнозируют сильные порывы ветра и продолжительные дожди.
Напомним, накануне в Японии до семидесяти человек возросло количество пострадавших от порывов шквалистого ветра, который был спровоцирован обрушившимся на страну тайфуном "Трами". Наибольший удар стихия нанесла по ряду областей на юге и юго-западе страны.
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