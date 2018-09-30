ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Толедо обнаружили испанский аналог Стоунхенджа
В Толедо обнаружили испанский аналог Стоунхенджа
Наоми Уоттс отпраздновала юбилей в пустыне Марокко
Наоми Уоттс отпраздновала юбилей в пустыне Марокко
В Крыму встречают делегацию из Норвегии
В Крыму встречают делегацию из Норвегии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в СирииИранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в Сирии
В Индонезии селевым потоком накрыло поселок: могли погибнуть около 2 тысяч человекВ Индонезии селевым потоком накрыло поселок: могли погибнуть около 2 тысяч человек
Названа самая жизнерадостная нацияНазвана самая жизнерадостная нация
В кузбассе трое детей погибли при пожареВ кузбассе трое детей погибли при пожаре
В Подмосковье пума, сбежавшая от хозяев, пыталась убить собакуВ Подмосковье пума, сбежавшая от хозяев, пыталась убить собаку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru


 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Греции после урагана пропали по меньшей мере три человека


30.9.2018 21:29
В Греции после урагана пропали по меньшей мере три человекаФото: livejournal.com

В Греции в результате урагана "Ксенофон" пропали несколько человек, передают зарубежные СМИ.

Информация о трех пропавших поступила от губернатора Центральной Греции Костаса Бакоянниса. Вместе с тем, по данным ряда источников, число может оказаться больше.

Комментируя последствия урагана "Ксенофон", который обрушился на Грецию в выходные, Костас Бакояннис рассказал о том, что режим ЧП введен на терртории целого ряда муниципалитетов, в частности, Агиа Анна, Лакрос и Лимни. По словам губернатора, на острове Эвбея три человека пропали без вести.

Греческие СМИ передают о том, что ураган сопровождался проливными дождями, из-за которых потоками воды уносили автомашины с людьми. Подобные инциденты были зафиксированы в окрестностях Афин, на дороге Прокопи-Мандуди и ряде других мест. Несколько человек, которые находились в машинах, унесенных водой, пропали.

По данным метеорологов, после прихода "Ксенофона" в городе Теологос за ночь выпало 464 миллиметра осадков, на Эбвее – 233 миллиметра. Синоптики предупреждают о том, что вслед за ураганом на Грецию может обрушиться средиземноморский циклон "Зорбас". Специалисты прогнозируют сильные порывы ветра и продолжительные дожди.

Напомним, накануне в Японии до семидесяти человек возросло количество пострадавших от порывов шквалистого ветра, который был спровоцирован обрушившимся на страну тайфуном "Трами". Наибольший удар стихия нанесла по ряду областей на юге и юго-западе страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Японии растет число пострадавших из-за мощного тайфунаВ Японии растет число пострадавших из-за мощного тайфуна
Песков рассказал об отдыхе Путина в ХакасииПесков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии
Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍
Под Саратовом дорожная авария унесла пять жизнейПод Саратовом дорожная авария унесла пять жизней
Меган Маркл вновь нарушила правилаМеган Маркл вновь нарушила правила

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru