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Пенкина обязали выплатить кредитору более 60 млн рублей
30.9.2018 21:17
Фото: livejournal.com
Огромную сумму задолжал кредитору известный артист Сергей Пенкин.
Как передает АГН "Москва" со ссылкой на представителя столичного Дорогомиловского райсуда, речь идет о более шестидесяти млн рублей.
Согласно решению суда, звезду обязали выплатить кредитору порядка 63 миллионов рублей. В эту сумму входит основной долг по договору займа, составляющий около трех миллионов рублей. Остальные деньги представляют собой накопившиеся проценты, включая начисления за нарушенные сроки возврата, а также сумму госпошлины.
По словам Владимира Капустина, выступавшего в качестве истца, договор займа с Сергеем Пенкиным он оформил еще около четырех лет назад - в августе 2014 года. Предполагалось, что весной 2015 года артист начнет возвращать деньги, однако этого не случилось. Подождав до конца 2017 года, Капустин подал в суд. Весной этого года суд его исковое заявление удовлетворил, спустя несколько месяцев ФССП возбудила исполнительное производство.
Как утверждает Сергей Пенкин, все сведения о том, что он одалживал деньги, не соответствуют действительности.
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