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Под Ярославлем на переправе затонул микроавтобус: погибли мужчина и женщина
30.9.2018 18:21
Фото: 1tv.ru
Под Ярославлем два человека погибли в ДТП на паромной переправе.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональный полицейский главк, в Волгу съехала машина марки Volkswagen Transporter. В салоне в тот момент находились пять человек.
По предварительным данным, водитель иномарки мог потерять управление. В результате автомобиль, съехав с пристани переправы, оказался в Волге. ЧП случилось близ населенного пункта Новодашково в Некрасовском районе.
На портале регионального полицейского главка сообщается, что жертвами инцидента стали мужчина и женщина, соответственно 1981 и 1979 года рождения, которые не смогли самостоятельно покинуть микроавтобус.
По факту трагедии проводится доследственная проверка.
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