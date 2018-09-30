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Женская сеть myJulia.ru
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В США акула напала на подростка
30.9.2018 15:44
Фото: russiaregionpress.ru
В Калифорнии акула атаковала подростка, передают американские СМИ.
Инцидент случился на одном из пляжей в окрестностях города Энсинитас. Тринадцатилетний ребенок в тот момент занимался дайвингом в поисках омаров.
Мальчик в результате ЧП получил серьезные травмы. Акула успела нанести ему ранения на верхней части туловища.
По данным USA Today, случившееся заметили находившиеся рядом рыбаки. Мужчины, также ловившие ракообразных, сразу же подплыли к раненому подростку и вытащили его из воды.
Как свидетельствуют очевидца, длина морского хищника составляла около трех с половиной метров. Вид акулы, напавшей на мальчика, пока остается неизвестным.
После случившегося все пляжи в данном районе закрыли на двое суток.
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