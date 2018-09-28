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Названы имена победителей международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне


13:47
Названы имена победителей международного кинофестиваля в Сан-СебастьянеФото: mycdn.me

Объявлены лауреаты международного кинематографического фестиваля в Сан-Себастьяне, сообщает ТАСС. Главный приз завоевала лента "Между двумя водами", созданная испанцем Исакой Лакуэстой. Семь лет назад режиссер уже получал "Золотую раковину" - тогда отметили его картину "Двойные следы".

Специальную премию члены жюри отдали ленте "Альфа, право убивать" филиппинца Брильянте Мендосы, в основу которого легли реально происходившие в Маниле события. Сюжет описывает противостояние мафии и полиции.

Титул лучшей киноактрисы достался Пие Тьелти, снявшаяся в "Слепом пятне", а среди мужчин награду присудили аргентинскому артисту Дарио Грандинетти, который сыграл главного героя в ленте "Красный".

За лучшие сценарии "Серебряную раковину" получили Пол Лаверти, Луи Гаррель и Жан-Клод Каррьер.

В программу киносмотра вошел ряд картин российского производства, в частности, "Лето" Кирилла Серебренникова.

Автор: Злата Богатова

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