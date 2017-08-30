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В Ингушетии попал в больницу избитый отцом пятилетний ребенок
13:15
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Ингушетии выясняют обстоятельства, при которых пятилетний ребенок получил серьезные травмы, передает РИА Новости.
Со ссылкой на местный полицейский главк уточняется, что малыша доставили в больницу.
По версии следствия, ребенка избил собственный отец, который в тот момент находился в нетрезвом состоянии.
Сигнал в правоохранительные органы города Карабулак поступил со станции скорой помощи. Медики сообщили о малыше, у которого были диагностированы множественные травмы - ссадины, гематомы и кровоподтеки.
Следственные органы приступили к проверке, в зависимости от результатов которой в отношении отца возбудят уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.
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