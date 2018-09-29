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Названо имя пропавшего полвека назад советского летчика, тело которого нашли в джунглях Вьетнама
12:42
Фото: publika.md
В джунглях Вьетнама найдены останки советского офицера, который пропал около пятидесяти лет назад. Как передают российские СМИ, о подробностях операции, проводившейся полвека назад, рассказал историк авиации Николай Бодрихин.
В интервью радио "Звезда" Николай Бодрихин рассказал об операции, которую российские военнослужащие проводили во вьетнамских джунглях весной 1971 года. По его словам, советские "инструкторы учили летать", обучали взаимодействию в воздухе. Руководили группой Сутягин и Крамаренко.
В общей сложности во Вьетнаме тогда работали около двадцати человек. Кроме членов группы летного состава, там находились и технические специалисты. Погибшим летчиком, тело которого удалось отыскать в джунглях, является Юрий Поярков. После крушения вьетнамцы потратили около десяти суток на попытки обнаружить его тело, однако результатов это не принесло, отметил Бодрихин.
Внучка пропавшего советского военнослужащего Анна спустя полвека инициировала новые поиски, которые в течение года велись на севере страны. В итоге останки пропавшего офицера были найдены.
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