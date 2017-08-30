|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Приморье при попытке покорить гору Пидан скончался 60-летний мужчина
12:26
Фото: vk.me
В Приморье сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда выдвинулись к горе Пидан, где умер турист.
По предварительным данным, мужчина скончался во время восхождения.
Информацию о смерти 60-летнего туриста, который умер, пытаясь покорить гору Пидан в Приморье, подтвердили представители регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО). Отмечается, что в настоящее время проводится спуск тела.
Согласно имеющимся данным, у мужчины возникли проблемы с сердцем. Отмечается, что мужчина "имел большую массу тела". На какой высоте произошло ЧП и сколько альпинистов входили в группу, пока не уточняется. Спасатели лишь сообщили, что печальный случай стал уже четвертым инцидентом такого рода за текущий сезон.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|