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Под Томском при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист и его пассажир
12:16
Фото: bragazeta.ru
Полиция Томска приступила к расследованию по факту смертельной аварии с участием легковой машины Ford Mondeo и мотоцикла Yamaha.
Как передают региональные СМИ, жертвами ДТП стали два человека, еще два оказались в больнице.
Трагический инцидент случился на территории села Тимирязевское, которое входит в состав Томска, пояснили в региональном полицейском главке.
Как стало известно, от полученных ранений на месте погибли 26-летний водитель мотоцикла и его 29-летний пассажир. в медицинское учреждение после аварии были экстренно доставлены с травмами 26-летний мужчина, управлявший иномаркой, а также его 23-летняя попутчица.
По факту смертельной аварии проводится проверка. Сведений о причинах столкновения пока нет.
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