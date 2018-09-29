Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сирийская беженка ударила Линдси Лохан, которая пыталась забрать у нее ребенка

11:46

Фото: vk.me



Актрису Линдси Лохан ударили по лицу, когда она решила преследовать группу беженцев.



По мнению звезды, люди, выдававшие себя за сирийцев, в действительности являются преступниками и причастны к торговле детьми.



Как сообщает журнал People, опубликовавший на своем портале видеозапись случившегося, инцидент, предположительно, произошел в Париже. Ролик, записанный на телефон Линдси Лохан, ранее был размещен в Instagram актрисы, но позже был удален.



Судя по кадрам, Лохан выходит из машины, говоря о том, что собирается показать "семью сирийских беженцев", которая нуждается в помощи. Приблизившись к сидевшим на тротуаре людям - женщине, мужчине и двум мальчикам - она просит их рассказать о своей жизни. Не откликнувшись на призыв звезды, группа пытается уйти, однако актриса устремляется вслед за ней.



Преследуя людей, артистка утверждает, что они причастны к торговле детьми. При этом Лохан говорит мальчикам, что не отстанет, пока не заберет их. Звезда пытается говорить по-арабски, однако ее речь в эти моменты трудно разобрать.



На последних секундах ролика женщина, за которой идет Лохан, внезапно оборачивается и идет к ней. Затем изображение начинает сильно трястись, слышны выкрики, а потом - всхлипывания звезды. Сразу после этого группа уходит, а Лохан, развернув камеру к себе, сообщает о том, что крайне напугана и шокирована.



По данным People, беженка ударила звезду по лицу, но в видео этого четко не запечатлено.



Автор: Злата Богатова

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