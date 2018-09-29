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В Якутии возобновили поиски пилота, посадившего вертолет в ущелье


11:00
В Якутии возобновили поиски пилота, посадившего вертолет в ущельеФото: vijesti.me

На территории Момского района Якутии возобновлена поисково-спасательная операция.

Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, к месту предполагаемого нахождения пилота направлена группа спасателей на вездеходах.

Осмотр территории с воздуха пока не проводится по причине плохой погоды. Как только позволит метеорологическая обстановка, в воздух вновь поднимется вертолет Ми-8. В районе крушения сейчас сохраняется пасмурная погода, выпал снег. Температура воздуха понизилась до отметки -3 градуса. При этом скорость порывов ветра составляет до 13 м/с.

Напомним, летчик получил травмы в результате жесткой посадки. Капитан воздушного судна по имевшемуся у него спутниковому телефону сообщил о случившемся в экстренные службы. Выйдя на связь, он рассказал, что находится в ущелье.

Автор: Злата Богатова

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