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В Якутии ведутся поиски пилота аварийно севшего вертолета
17:45
Фото: vk.me
В Якутии ведутся поиски пилота частного вертолета Robinson, который ранее совершил жесткую посадку в ущелье.
Учитывая неблагоприятные метеорологические условия, операцию предполагается приостановить после наступления темноты. С рассветом поиски будут возобновлены.
Как рассказали в республиканском главке МЧС, поиски пилота будут продолжены в воскресенье утром.
С службе спасения региона пояснили, что пилот имеет при себе спутниковый телефон. Выйдя на связь, он рассказал о том, что оказался в ущелье. К предполагаемому месту его нахождения вездеход с четырьмя спасателями выдвинулся из населенного пункта Сысыр в Момском районе. Однако пока поиски пропавшего результатов не принесли.
Территорию также просматривают с воздуха.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночное время в районе ЧП ожидается выпадение снега. Температура воздуха может понизиться до отметки минус 2 градуса.
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