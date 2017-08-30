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В Якутии ведутся поиски пилота аварийно севшего вертолета


17:45
В Якутии ведутся поиски пилота аварийно севшего вертолетаФото: vk.me

В Якутии ведутся поиски пилота частного вертолета Robinson, который ранее совершил жесткую посадку в ущелье.

Учитывая неблагоприятные метеорологические условия, операцию предполагается приостановить после наступления темноты. С рассветом поиски будут возобновлены.

Как рассказали в республиканском главке МЧС, поиски пилота будут продолжены в воскресенье утром.

С службе спасения региона пояснили, что пилот имеет при себе спутниковый телефон. Выйдя на связь, он рассказал о том, что оказался в ущелье. К предполагаемому месту его нахождения вездеход с четырьмя спасателями выдвинулся из населенного пункта Сысыр в Момском районе. Однако пока поиски пропавшего результатов не принесли.

Территорию также просматривают с воздуха.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночное время в районе ЧП ожидается выпадение снега. Температура воздуха может понизиться до отметки минус 2 градуса.

Автор: Злата Богатова

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