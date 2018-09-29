|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Сахалине застрелен полицейский
09:55
Фото: news.am
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели сотрудника полиции, который был найден застреленным в собственном кабинете.
По данным российских СМИ, инцидент произошел в здании отдела МВД Александровск-Сахалинского района.
Информацию о ЧП уже подтвердили в региональном полицейском главке. Отмечается, что причиной смерти сотрудника стало огнестрельное ранение. В сообщении, опубликованном на портале СУ СКР по Сахалинской области, указано, что тело погибшего мужчины обнаружили сегодня утром. Сигнал в следственные органы поступил 30 сентября около 11:20 по местному времени.
По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Для установления всех обстоятельства ЧП в Александровск-Сахалинский направлены следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР из Южно-Сахалинска.
В ряде местных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах региона появились сообщения о том, что речь может идти о суициде. Уточняется, что следователи не рассматривают версию о криминальных причинах гибели полицейского.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|