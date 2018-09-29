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Американский массажист потребовал от Кевина Спейси компенсации за домогательства
29.9.2018 23:32
Фото: vse42.ru
В адрес известного американского киноактера Кевина Спейси продолжают поступать обвинения в сексуальных преступлениях, передает издание Variety. На этот раз в суд с соответствующим иском обратился массажист. По словам гражданина Соединенных Штатов, он пострадал от действий Спейси в 2016 году.
Личные данные массажиста, обвинившего Кевина Спейси, пока не разглашаются. Известно лишь, что он в минувший четверг подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. В заявлении говорится о том, что Спейси может быть оказаться насильником. Кроме того, звезду обвинили в незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоционального расстройства.
Новые обвинения прокомментировал адвокат по сексуальным домогательствам Дженни Харрисон, представляющий интересы пострадавшего. По его словам, осенью 2016 года его клиента нанял "кто-то от имени Спейси". Когда мужчина прибыл в частную резиденцию в Малибу, Спейси закрыл его с массажной комнате и начал домогаться. Кроме того, жалуясь на "боль и дискомфорт в области паха", известный актер вынудил массажиста прикасаться к его гениталиям.
Обвинитель потребовал денежной компенсации, размер которой не уточняется.
Напомним, осенью прошлого года представители ЛГБТ-сообщества подвергли резкой критике заявление Кевина Спейси, который решил признаться в гомосексуальных контактах после того, как оказался в центре крупного скандала.
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