|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за Косово
19:46
Фото: vk.me
Сербский лидер Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности, передает телевизионный канал RTS.
Решение президента обусловлено обстановкой на севере Косово.
Как стало известно, президент Сербии Александр Вучич уже отдал соответствующий приказ Генштабу ВС страны. После распоряжения руководителя МВД Сербии Небойши Стефановича переведены в состояние полной боевой готовности все силы полицейского спецназа, отмечает канал.
В минувшую пятницу, 28 сентября, десятки косовских спецназовцев оказались на территории, которая прилегает к озеру, снабжающему гидроэлектростанцию (ГЭС) "Газиводе". Расположенный в административных пределах объект одновременно является частью энергетической системы Сербии.
Сведений о каких-либо столкновениях из официальных источников пока не поступало.
Напомним, не так давно албанцы не дали сербскому президенту проехать в одно из сел в Косове. Вучичу блокировали проезд на подъездах к сербскому селению Банье. В Сети тогда распространились кадры, на которых глава Сербии спорит с полицией Косова. Как оказалось, силовики остановили кортеж около села, так как не могли в полной мере гарантировать безопасность Вучича в случае, если он приблизится к баррикадам, которые успели возвести косовары.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|