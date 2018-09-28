ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Россию из Китая пытались ввезти 20 т токсичного арахиса
В Россию из Китая пытались ввезти 20 т токсичного арахиса
Саакашвили: Порошенко надо судить за госизмену
Саакашвили: Порошенко надо судить за госизмену
В Калининграде разыскивают мужчину, пытавшегося зарубить мальчика лопатой
В Калининграде разыскивают мужчину, пытавшегося зарубить мальчика лопатой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
НАСА: к Земле летит астероид размером с Биг-БенНАСА: к Земле летит астероид размером с Биг-Бен
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за КосовоВучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за Косово
В Якутии ведутся поиски пилота аварийно севшего вертолетаВ Якутии ведутся поиски пилота аварийно севшего вертолета
США закрывают дипмиссию в иракской Басре после массовых митинговСША закрывают дипмиссию в иракской Басре после массовых митингов
В Донецке прогремел взрыв: ранены четыре человека В Донецке прогремел взрыв: ранены четыре человека

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за Косово


19:46
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за КосовоФото: vk.me

Сербский лидер Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности, передает телевизионный канал RTS.

Решение президента обусловлено обстановкой на севере Косово.

Как стало известно, президент Сербии Александр Вучич уже отдал соответствующий приказ Генштабу ВС страны. После распоряжения руководителя МВД Сербии Небойши Стефановича переведены в состояние полной боевой готовности все силы полицейского спецназа, отмечает канал.

В минувшую пятницу, 28 сентября, десятки косовских спецназовцев оказались на территории, которая прилегает к озеру, снабжающему гидроэлектростанцию (ГЭС) "Газиводе". Расположенный в административных пределах объект одновременно является частью энергетической системы Сербии.

Сведений о каких-либо столкновениях из официальных источников пока не поступало.

Напомним, не так давно албанцы не дали сербскому президенту проехать в одно из сел в Косове. Вучичу блокировали проезд на подъездах к сербскому селению Банье. В Сети тогда распространились кадры, на которых глава Сербии спорит с полицией Косова. Как оказалось, силовики остановили кортеж около села, так как не могли в полной мере гарантировать безопасность Вучича в случае, если он приблизится к баррикадам, которые успели возвести косовары.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Кристина Орбакайте переезжает в СШАКристина Орбакайте переезжает в США
Выставленный на торги паспорт Цоя ушел за 9 млн рублей‍Выставленный на торги паспорт Цоя ушел за 9 млн рублей‍
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за КосовоВучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за Косово
В Якутии погибли двое геологовВ Якутии погибли двое геологов
Лавров отреагировал на внезапное появление Порошенко в его переговорнойЛавров отреагировал на внезапное появление Порошенко в его переговорной

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru