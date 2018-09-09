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Албанцы не дали сербскому президенту проехать в одно из сел в Косове
9.9.2018 15:18
Фото: armenpress.am
Албанцы блокировали Вучичу проезд к одному из сербских селений в Косове, передает ТАСС.
Полиция региона задержала президентский кортеж по причине невозможности в полной мере обеспечить его безопасность.
Множество косовских албанцев приняли участие в акции по блокировке подъездов к сербскому селению Банье, передает национальное телевидение Сербии. Узнав о том, что путь перекрыт, сербский лидер Александар Вучич обратился к журналистом с просьбой оставаться на месте. Сам же политик решил добираться до Баньи объездной дорогой.
Позже распространились кадры, на которых глава Сербии спорит с полицией Косова. Как оказалось, силовики остановили кортеж около села, так как не могли в полной мере гарантировать безопасность Вучича в случае, если он приблизится к баррикадам, которые успели возвести косовары.
По словам Александара Вучича, его кортеж остановили за несколько километров до баррикад, несмотря на согласованный и подписанный ранее маршрут. Обеспечивать безопасность при этом должна была KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) и EULEX (Миссия ЕС в области верховенства закона). Сербский президент отметил, что к его приезду местные жители готовились всю ночь. Встречавшим его людям оставалось лишь стоять и плакать.
Вучич рассказал, что услышав звуки выстрелов, он отказался "вести народ под пули". Сербский лидер при этом сравнил действия албанского населения с поведением детей дошкольного возраста. После того, как выяснилось, что проехать в село не представляется возможным, политик по телефону обратился к ждавшим его жителям Баньи с ободряющей речью.
Телеканал отмечает, что албанцы полностью окружили населенный пункт Банье, они стоят на всех въездах в населенный пункт, поджигая шины и сооружая баррикады, а также демонстрируя журналистам откровенно враждебные жесты и националистическую символику непризнанного образования.
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