|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Донецке прогремел взрыв: ранены четыре человека
16:20
Фото: livejournal.com
В Донецке вновь прогремел взрыв. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека.
В числе пострадавших - кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, передают СМИ. Однако официального подтверждения эти сведения пока не получили.
ЧП случилось на территории Куйбышевского района столицы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Как передает Донецкое агентство новостей, цитируя источники в районной администрации отмечается, что пострадавших доставили в горбольницу No 24 Кировского района и Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака.
Согласно неподтвержденным пока сведениям, в числе раненых оказался Игорь Хакимзянов, являющийся кандидатом на пост главы ДНР.
В ходе начатого расследования уже удалось установить, что причиной ЧП стала детонация безоболочного взрывного устройства. Оно сработало в офисном здании, расположенном по адресу: ул. Хлебодарная, 103. В правоохранительных структурах республики подтвердили, что в указанном здании в тот момент проводился съезд компартии ДНР. Известно также, что мощность бомбы могла составлять около 100-150 г в тротиловом эквиваленте).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|