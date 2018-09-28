Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вслед за землетрясением на Индонезию обрушилось цунами

28.9.2018 20:30

Фото: infosocial.ne



На индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами. По данным международных СМИ, высота волны достигала уровня двух метров.



Согласно предварительной информации, после удара стихии пропали как минимум пять человек.



Как сообщает агентство Reuters, двухметровая волна цунами обрушилась на индонезийский остров Сулавеси. Стихийное бедствие было спровоцировано сильным землетрясением, которое было зафиксировано в пятницу. По предварительным данным, пять человек числятся пропавшими без вести, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местных экстренных служб.



Отмечается, что наибольший урон цунами причинило окрестностям города Палу, который расположен на территории Центрального Сулавеси. После того, как волна наконец отхлынула от побережья, обнаружилось, что произошло обрушение нескольких зданий. К берегу после цунами было прибито судно.



Ранее стало известно о подземных толчках магнитудой 7,4, которые были зафиксированы у берегов Сулавеси. Вскоре после этого в Агентстве метеорологии, климата и геофизики было объявлено об угрозе надвигающегося цунами, но через час она была официально отменена.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.9.2018 21:56 В Дагестане ликвидирован боевик

В Дагестане ликвидирован боевик 28.9.2018 21:26 В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком

В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком 28.9.2018 21:06 В США разбился новейший истребитель F-35B

В США разбился новейший истребитель F-35B 28.9.2018 19:52 Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих 28.9.2018 19:16 Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на Украине