|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Вслед за землетрясением на Индонезию обрушилось цунами
28.9.2018 20:30
Фото: infosocial.ne
На индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами. По данным международных СМИ, высота волны достигала уровня двух метров.
Согласно предварительной информации, после удара стихии пропали как минимум пять человек.
Как сообщает агентство Reuters, двухметровая волна цунами обрушилась на индонезийский остров Сулавеси. Стихийное бедствие было спровоцировано сильным землетрясением, которое было зафиксировано в пятницу. По предварительным данным, пять человек числятся пропавшими без вести, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
Отмечается, что наибольший урон цунами причинило окрестностям города Палу, который расположен на территории Центрального Сулавеси. После того, как волна наконец отхлынула от побережья, обнаружилось, что произошло обрушение нескольких зданий. К берегу после цунами было прибито судно.
Ранее стало известно о подземных толчках магнитудой 7,4, которые были зафиксированы у берегов Сулавеси. Вскоре после этого в Агентстве метеорологии, климата и геофизики было объявлено об угрозе надвигающегося цунами, но через час она была официально отменена.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|