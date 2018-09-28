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Близ села в Ингушетии упал снаряд, выпущенный во время учений в Северной Осетии
10:31
Фото: livestream.ru
В окрестностях ингушского населенного пункта Джейрах упал боеприпас отклонившийся от траектории во время учений, передают российские СМИ.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В сообщении пресс-службы Южного военного округа указано, что боеприпас упал без подрыва на расстоянии около одного километре от населенного пункта. Инцидент зафиксирован в минувшую пятницу, 28 сентября.
Как стало известно, боеприпас был выпущен во время осуществления упражнений в рамках плановых стрельб, которое проводило подразделение реактивных систем залпового огня. Учения были организованы на полигоне "Тарское", которое расположено в Северной Осетии.
В официальном сообщении отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются.
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