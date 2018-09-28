ИнтерНовости - новости в стране и мире
В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком
В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком
Лавров призвал Запад вразумить Киев
Лавров призвал Запад вразумить Киев
Под Оренбургом "черные копатели" варварски разграбили уникальные древние курганы
Под Оренбургом "черные копатели" варварски разграбили уникальные древние курганы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Донецке прогремел взрыв: ранены четыре человека В Донецке прогремел взрыв: ранены четыре человека
Близ села в Ингушетии упал снаряд, выпущенный во время учений в Северной ОсетииБлиз села в Ингушетии упал снаряд, выпущенный во время учений в Северной Осетии
Бразильский подросток расстрелял высмеивавших его одноклассниковБразильский подросток расстрелял высмеивавших его одноклассников
Саакашвили: Порошенко надо судить за госизменуСаакашвили: Порошенко надо судить за госизмену
В стычках с израильтянами погибли 6 палестинцев, ранены более 500В стычках с израильтянами погибли 6 палестинцев, ранены более 500

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Близ села в Ингушетии упал снаряд, выпущенный во время учений в Северной Осетии


10:31
Близ села в Ингушетии упал снаряд, выпущенный во время учений в Северной ОсетииФото: livestream.ru

В окрестностях ингушского населенного пункта Джейрах упал боеприпас отклонившийся от траектории во время учений, передают российские СМИ.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа указано, что боеприпас упал без подрыва на расстоянии около одного километре от населенного пункта. Инцидент зафиксирован в минувшую пятницу, 28 сентября.

Как стало известно, боеприпас был выпущен во время осуществления упражнений в рамках плановых стрельб, которое проводило подразделение реактивных систем залпового огня. Учения были организованы на полигоне "Тарское", которое расположено в Северной Осетии.

В официальном сообщении отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Сестер Хачатурян могут отпустить из СИЗОСестер Хачатурян могут отпустить из СИЗО
Затонувший 400 лет назад корабль найден у берегов ПортугалииЗатонувший 400 лет назад корабль найден у берегов Португалии
Лавров призвал Запад вразумить КиевЛавров призвал Запад вразумить Киев
СМИ: Тюменский бизнесмен случайно застрелил егеряСМИ: Тюменский бизнесмен случайно застрелил егеря

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru