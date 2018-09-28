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В Россию из Китая пытались ввезти 20 т токсичного арахиса
09:14
Фото: vam-polezno.ru
На границе с КНР накануне было задержано около двадцати тонн арахиса, который оказался опасным для здоровья.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора по Приморью и Сахалину, эксперты выявили в партии бобовых существенной превышение концентрации токсичных веществ.
Специалисты, проведя исследование партии арахиса, обнаружили, что уровень допустимой концентрации кадмия превышен вдвое. Сразу после этого было принято решение о возврате опасного груза в Китай.
В ведомстве отметили, что токсичный арахис удалось обнаружить в минувшую пятницу, 28 сентября.
Как разъясняют эксперты, что одной из причин повышенного содержания опасных для человека веществ в бобовых мог стать переизбыток фосфатных удобрений, которые во время выращивания арахиса вносились в почву.
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