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Мадонна выступила против ультраправого кандидата на пост президента Бразилии
00:15
Фото: vk.me
Известная певица Мадонна решила присоединиться к кампании против ультраправого кандидата в президенты Бразилии.
В Instagram звезды появилось фото с хэштегом Ele nao, на снимке рот исполнительницы заклеен скотчем.
Певица Мадонна опубликовала пост в поддержку кампании против Жаира Болсонару - ультраправого кандидата на пост президента Бразилии. В минувшую пятницу, 28 сентября, в Instagram американской артистки появился снимок с хэштегом Ele nao (в переводе с португальского этого означает "ему - нет" либо "только не он"), который активно используют в последнее время противники бразильского политика.
На фото рот Мадонны заклеен серебристым пластырем, поверх которого можно увидеть надпись "Свобода". Снимок сопровождает призыв "покончить с фашизмом" на английском языке, а также надписи по-португальски, в частности: "Он не заставит нас молчать" и "Он не будет нас угнетать".
Жаир Болсонару в прошлом был десантником. Позже он стал известен как сторонник ультраправых взглядов. На сегодняшний день он является лидером по популярности из претендентов на пост президента Бразилии.
Напомним, в начале прошлого года, когда по Соединенным Штатам прошла волна акций протеста после прихода к власти нового президента, Мадонна выступила на одном из массовых митингов. Начав с того, что наступил "ужасающий миг темноты", певица начала использовать ненормативную лексику. В результате ряд каналов, которые вели прямые репортажи, пустили ее выступление в эфир без звука.
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп назвал речь Мадонны отвратительной и позорной для страны. По мнению американского лидера, выступив на женском шествии в Вашингтоне звезда "навредила себе очень сильно". Своими репликами она даже "испортила идею протеста", подчеркнул Трамп.
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