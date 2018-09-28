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В Дагестане ликвидирован боевик
28.9.2018 21:56
Фото: tvc.ru
В ходе контртеррористической операции, которая накануне была объявлена на территории двух районов Дагестана, ликвидирован боевик.
По данным российских СМИ, информация о результатах силовой операции уточняется.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах республики, в зоне действия ранее объявленного режима КТО правоохранители ликвидировали вооруженного боевика. Официальных комментариев о результатах операции пока не последовало.
Напомним, в минувший четверг, 27 сентября, на участке территории двух районов Дагестана - Буйнакского и Кумторкалинского - был введен в действие правовой режим КТО. Соответствующее решение было принято после того, как в распоряжении силовиков появились сведения о том, что в указанном месте могут скрываться члены вооруженного бандподполья.
В рамках режима КТО правоохранители, в частности, осуществляют проверку документов у всех, кто оказался в зоне действия операции. При отсутствии документов принимаются меры по установлению личности. Кроме того, сотрудники полиции могут проводить отбуксировку транспорта и блокировку мобильной связи, а также предпринимать некоторые другие действия.
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