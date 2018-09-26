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Режим КТО ввели в двух районах Дагестана
11:07
Фото: tvc.ru
В Дагестане на отдельном участке территории двух районов объявлено о введении режима контртеррористической операции (КТО).
Как передает агентство "Интерфакс", силовики приступили к работе ранним утром.
Со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) республики отмечается, что начиная с 6:30 утра сегодняшнего дня правовой режим КТО начал действовать на отдельном участке территории двух районов Дагестана - Буйнакского и Кумторкалинского. Кроме сведений о том, что силовики приступили к поиску боевиков, никакой другой информации из официальных источников пока не поступало.
Ранее в НАК сообщили о ликвидации в Дагестане предполагаемого боевика, который открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. Уточнялось, что инцидент произошел после того, как они пытались остановить для проверки машину "Лада". Водитель не отреагировал на законные требование, а из салона была открыта стрельба. Преступника нейтрализовали ответным огнем.
Правовой режим КТО подразумевает, в частности, проверку документов у всех людей, оказавшихся в пределах указанной зоны. В случае их отсутствия принимаются меры по установлению личности. Кроме того, полицейские могут проводить отбуксировку транспортных средств и блокировать мобильную связь в пределах территории, на которой действует режим КТО, а также проводить ряд дополнительных мер.
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