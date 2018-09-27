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Скончался мужчина, найденный со вспоротым животом в центре Петербурга
11:13
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Петербурга устанавливают обстоятельства, при которых был смертельно ранен мужчина.
Пострадавшего обнаружили в самом центре Северной столицы.
Мужчина с колото-резаным ранением живота был найден в центре Петербурга. В тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей-реаниматологов, пострадавший умер, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы уточняется, что ЧП случилось около дома № 48 на Литейном проспекте. Пострадавшего пытались спасти в Мариинской больнице.
По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства выясняются. Сведений о личности погибшего и официальных источников пока не поступало.
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