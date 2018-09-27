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Аморальной назвал продажу паспорта Цоя сооснователь группы "Кино"
27.9.2018 23:32
Фото: cinemapark.kz
Один из основателей рок-группы "Кино" выступил с критикой в адрес организаторов аукциона, которые выставили на торги документы Виктора Цоя.
По мнению Алексея Рыбина, документы необходимо было передать родственникам покойного артиста.
Аморальным поступком назвал сооснователь группы "Кино" продажу паспорта и записей Виктора Цоя на аукционных торгах. По словам Алексея Рыбина, подобное свидетельствует об отсутствии всяких представлений о порядочности, причем как у тех, кто продавал, так и у тех, кто приобрел эти лоты. Рыбин отметил, что единственным возможным вариантом было передать паспорт Цоя его семье.
Алексей Рыбин, известный в творческой среде под прозвищем "Рыба", помимо музыкальной деятельности занимается кино и продюсированием, а также создает сценарии. В прошлом году состоялся его дебют в качестве режиссера. Картина "Скоро все кончится" вошла в программы киноконкурса "Кинотавр" — 2017, проходившей в Лондоне "Недели русского кино" и целого ряда других фестивалей.
Летом 1981 года Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным решили создать музыкальный коллектив под названием "Гарин и гиперболоиды", третьим участником группы стал Олег Валинский. Позже группа была переименована в "Кино".
Как уже сообщалось, паспорт гражданина СССР, который в прошлом принадлежал рок-звезде Виктору Цою, ушел с молотка за девять миллионов рублей. На торгах, которые проводил аукционный дом "Литфонд", также были представлены записная книжка музыканта и рукопись его знаменитой песни "Хочу перемен!" Мероприятие прошло в минувшую среду, 26 сентября.
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