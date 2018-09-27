Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге остался без матери ребенок, родившийся в метро

27.9.2018 21:49

Фото: timenews.in.ua



Женщина, родившая ребенка на станции метро в Петербурге, не собирается воспитывать сына.



Как передает ТАСС, вопрос о семейном устройстве этого младенца соответствующие службы Северной столицы предполагают решить уже в самое ближайшее время.



Сорокалетняя петербурженка, несколько дней назад ставшая матерью на платформе станции "Технологический институт" Петербурга, отказывается от малыша. Информация об этом размещена на официальном портале уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Светланы Агапитовой.



Согласно имеющимся данным, решение отказаться от новорожденного сына женщина приняла в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Кроме того, у нее имеются некие сложности со здоровьем. На сайте детского омбудсмена отмечается, что женщина в прошлом воспитывала еще двух детей, однако ее лишили родительских прав.



В аппарате уполномоченного по правам ребенка рассказали, что мальчика уже выписали из роддома. В настоящее время ребенок находится в медучреждении.



ЧП на платформе станции "Технологический институт" петербургской поземки случилось в прошлое воскресенье, 23 сентября. Дежурные сотрудники смогли принять роды у сорокалетней женщины. Все прошло благополучно, на свет появился мальчик. В пресс-службе метрополитена тогда отмечали, что подобное произошло впервые за последние полвека.



Автор: Злата Богатова

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