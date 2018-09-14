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В Дагестане ликвидирован стрелявший по силовикам бандит
14.9.2018 20:26
Фото: google.com
В Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожен предполагаемый боевик, передают российские СМИ.
Информацию уже подтвердили представители НАК.
Как рассказали представители Национального антитеррористического комитета, инцидент зафиксирован накануне на участке федеральной автотрассы между населенными пунктами Костек (Хасавюртовский район) и Чонтаул (Кизилюртовский район).
Сотрудники силовых структур пытались остановить автомобиль "Лада" целью проверки, однако водитель не отреагировал на требование остановиться. Более того, преступник, находившийся в салоне, начал стрелять по представителям сил правопорядка.
Злоумышленника ликвидировали ответным огнем, когда тот пытался скрыться. Позже выяснилось, что преступник имел при себе пистолет ПМ. Личность мужчины устанавливается.
В результате инцидента среди гражданских и силовиков никто не пострадал, отмечается в сообщении НАК.
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