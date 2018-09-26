|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Собчак может побороться за пост губернатора Петербурга
08:38
Фото: amic.ru
Несмотря на свое интересное положение, телеведущая Ксения Собчак не собирается отказываться от политических амбиций, передают российские СМИ. Как стало известно, в планах звезды - баллотироваться на пост губернатора Петербурга.
По данным ряда источников, Ксения Собчак сделала соответствующее заявление, выступив на очередном съезде "Партии перемен". Как отметила телеведущая, в прошлом пытавшаяся претендовать на пост российского президента, она заявила, что рассматривает возможность участия в грядущих выборах губернатора Северной столицы.
Как отметила Собчак, ее планы также зависят от партийных договоренностей и оценки целесообразности такого рода действий. Ведущая пояснила, что для нее представляется важным "не повторить ситуацию Москвы". Необходимо добиться того, чтобы появился некий объединенный кандидат от оппозиционных сил, которому было бы под силу составить конкуренцию Георгию Полтавченко, подчеркнула Собчак, отец которой выдвигался на пост петербургского губернатора в 1996 году.
Напомним, минувшей весной Алексей Навальный не согласился на сотрудничество с Ксенией Собчак и ее партией, заявив, что не доверяет "ритуальным фразам" журналистки. При этом оппозиционер назвал президентскую компанию ведущей продажной. Заявление было сделано после того, как Собчак призвала к объединению, чтобы собрать "большое количество людей с самыми разными взглядами", включая и оппозиционные, и правые, и левые.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|