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Женская сеть myJulia.ru
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Представитель Ксении Собчак подтвердил сведения о ее беременности
13:18
Фото: timeinside.ru
Телеведущая Ксения Собчак вновь собирается стать мамой, передает SUPER.
Как стало известно от официальных представителей 36-летней звезды, в ее команду уже начали активно подыскивать новых людей.
Незадолго до запуска шоу "Собчак слезам не верит", где Ксении предстоит лично выбирать помощника, представитель ведущей подтвердил сведения о ее беременности. Отмечается, что к работе над передачей, которая выйдет в эфире на канале "Муз-ТВ", Собчак приступает, уже будучи в положении, заметном для окружающих.
Первенец Ксении Собчак появился на свет в элитной подмосковной клинике "Лапино", расположенной неподалеку от особняка матери ведущей - Людмилы Нарусовой - в ноябре 2016 года. Как писали тогда СМИ, стоимость контракта составила около миллиона рублей. Для супруга ведущей, известного российского актера Максима Виторгана, малыш стал третьим ребенком. Родители назвали мальчика Платон.
Напомним, готовясь к рождению ребенка, ведущая решилась на довольно откровенную фотосессию для журнала Tatler.
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