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Житель Волгоградской области расстрелял трех мужчин
25.9.2018 21:07
Фото: rl0.ru
Полиция Волгоградской области выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого трое мужчин получили огнестрельные ранения.
Как передает ТАСС, местный житель в ходе конфликта расстрелял оппонентов из травматического оружия.
К настоящему времени оружие уже изъято, с 33-летним подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.
На портале регионального главка МВД указано, что ЧП случилось накануне на территории Светлоярского района Волгоградской области. Сигнал в оперативные службы поступил от фельдшеров, которые сообщили о трех раненых. По словам медработников, к ним за помощью обратились трое мужчин с проникающими огнестрельными ранениями.
Сейчас пострадавшие находятся на лечении в одной из больниц Волгограда, у них диагностированы ранения груди и предплечий.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в ходе ссоры. Один из участников конфликта достал имевшийся при нем травматический пистолет, после чего несколько раз выстрелил в сторону мужчин. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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